Truffa, i Carabinieri eseguono una ordinanza di detenzione domiciliare a carico di un 36enne

I militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR) hanno dato esecuzione a un provvedimento di “Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare”. La misura è stata emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cassino.

Il destinatario del provvedimento è un uomo di 36 anni residente a Castrocielo (FR). Il provvedimento restrittivo è scaturito a seguito di una sentenza divenuta definitiva nell’aprile 2022, la quale ha riconosciuto l’uomo colpevole del reato di truffa (Art. 640 del Codice Penale). I fatti contestati risalgono all’anno 2015, perpetrati nello specifico nell’agosto 2015 nel comune di Pontecorvo (FR).

A seguito delle decisioni del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha concesso la misura alternativa, l’uomo è stato condannato a espiare una pena residua di mesi 6 (sei) di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria pari a una multa di 200,00 Euro.

Al termine delle consuete formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio, ove dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione della pena.

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