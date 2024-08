Truffa dell’amico su WhatsApp e Telegram, i messaggi a cui fare attenzione: «Ciao, non ci vediamo da un po’»

Non avere uno smartphone al giorno d’oggi è senza dubbio inusuale, ma per quanto si tratti di una tecnologia utile (e sempre più spesso indispensabile) l’incredibile diffusione di questi dispositivi è stata seguita passo passo dall’emergere di nuove truffe e modi per ingannare il prossimo e guadagnare qualcosa. Al centro di queste truffe ci sono due servizi di messaggistica istantanea largamente utilizzati, non solo per comunicare con amici e familiari ma anche strumenti vitali in ambito lavorativo, vale a dire WhatsApp e Telegram. Per tenere al sicuro i propri dati personali ed evitare problemi, è necessario fare attenzione ad alcuni messaggi in particolare. Per evitare di cadere vittime di truffe su WhatsApp e Telegram è importante fare attenzione ad alcuni messaggi che potrebbero sembrare innocui, magari da parte di un conoscente, oppure una proposta e un’opportunità da non perdere: “Ciao! Non ci vediamo da molto tempo”, e anche “Sei stato selezionato per un lavoro online”.Come riporta Il Quotidiano Nazionale, l’intenzione è quella di spingere l’utente a rispondere oppure a cliccare su un link. È importante ricordare di non farlo, perché non si tratta di link utili ma di un click che potrebbe provocare il download di un malware per sottrarre dati o danneggiare il dispositivo. Il messaggio iniziale, da parte di un numero sconosciuto, è il primo passo della truffa.Si tratta di un saluto o magari un’offerta di lavoro e l’intento è quello di suscitare curiosità nella vittima e spingerlo all’interazione, vale a dire il secondo step.Tramite la conversazione successiva il truffatore tenta di guadagnarsi la fiducia dell’utente per poterlo convincere a cliccare sul link, oppure a condividere informazioni e dati personali di vario genere (per esempio il codice fiscale o il numero del conto). Se l’utente cade nella trappola, i truffatori potranno utilizzare questi dati per rubare denaro, oppure per commettere altre frodi. Per evitare di rimanere vittima di queste truffe è bene non rispondere a messaggi da parte di numeri sconosciuti e bloccare invece il contatto. Inoltre, bisogna evitare di cliccare su qualsiasi link presente in messaggi non richiesti. Nel caso di offerte (di lavoro o di altro genere) inaspettate, sarebbe meglio contattare l’offerente tramite canali ufficiali per verificarne la veridicità. Infine, è necessario ricordarsi di mantenere aggiornati i propri software antivirus. Nel caso in cui si sospetti una truffa, il primo step è bloccare il numero, per poi segnalarlo al proprio operatore telefonico. I servizi di messaggistica solitamente offrono degli strumenti propri per segnalare le attivitò sospeette. (LEGGO)

