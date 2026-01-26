Truffa del “Finto Carabiniere”: eseguita misura cautelare nei confronti di un uomo di 39 anni

I Carabinieri della Stazione di Ausonia (FR), in San Gennaro Vesuviano (NA), coadiuvati nella fase esecutiva da personale della locale Stazione, hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanamento dall’abitazione nelle ore notturne, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, nei confronti di un uomo di 39 anni, residente nel comune vesuviano. Il provvedimento restrittivo trae origine da un’attività investigativa avviata a seguito della denuncia-querela presentata da una donna di 90 anni del luogo, presso i Carabinieri della Stazione di Ausonia, in relazione a una truffa del cosiddetto “finto Carabiniere”, consumata il 10 giugno 2025 all’interno della propria abitazione. In particolare, la vittima riferiva che, intorno alle ore 12:40, mentre si trovava sola in casa, riceveva la visita di un uomo che, con fare agitato, la induceva a consegnargli denaro e oggetti in oro al fine di aiutare una nipote, asseritamente coinvolta in una vicenda giudiziaria, minacciando, in caso contrario, il suo immediato arresto da parte dei carabinieri. La donna, presa dallo spavento, in quei momenti di concitazione consentiva all’individuo di entrare in casa. Prendeva quanto aveva nella sua disponibilità (danaro e preziosi) e adagiava il tutto sul letto della camera, per consentire all’individuo di effettuare una valutazione. L’uomo afferrava frettolosamente tutto ciò che l’anziana signora aveva predisposto e lo portava via, allontanandosi velocemente. A seguito della denuncia, veniva immediatamente avviata un’articolata attività investigativa che, attraverso l’acquisizione di testimonianze, riconoscimenti fotografici, l’analisi di immagini di videosorveglianza e l’esame di dati di tracciamento GPS, consentiva di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare il presunto responsabile. Foto archivio

