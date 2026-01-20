Truffa del falso SMS: 44enne denunciato

Recentemente, al termine di un’attività d’indagine, i militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri (FR) hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo 44enne ritenuto responsabile del reato di “truffa”. Le indagini sono scaturite a seguito della denuncia-querela presentata da una donna residente a San Giorgio a Liri, che ha segnalato di essere rimasta vittima di un raggiro. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire i fatti, avvenuti nel mese di dicembre scorso. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe inviato alla vittima un falso messaggio SMS relativo al presunto rinnovo della polizza assicurativa dell’autovettura, inducendola a effettuare un bonifico bancario di 350 euro su un conto corrente a lui riconducibile. L’attività investigativa ha permesso di individuare il presunto autore della truffa e di deferirlo alla competente Autorità Giudiziaria per le valutazioni di legge.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

