Truffa: arrestato 58enne, deve espiare una condanna ad anni 5 e mesi 2 di reclusione

I Carabinieri della Stazione di Veroli (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 58enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone.

I militari, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno provveduto al suo arresto essendo stato condannato in via definitiva per truffa, delitti commessi in Provincia di Frosinone dal 2011 al 2017. Oltre a dover scontare la condanna ad anni 5 e mesi 2 di reclusione dovrà pagare la multa di € 903,00.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio