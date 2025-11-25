Truffa agli anziani: ennesimo raggiro del parente in difficoltà. Arrestati due uomini

La Polizia di Stato di Frosinone nei giorni scorsi hanno tratto in arresto due uomini resisi responsabili di truffa nei confronti di un’anziana signora residente in provincia di Siena.

Nel particolare, I “centauri” della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, impegnati nel vigilare l’autostrada caratterizzata dall’intenso traffico veicolare, venivano allertati dalla sala operativa per la ricerca di un veicolo sospetto i cui occupanti, con molta probabilità, si erano resi responsabili di una truffa ad una anziana nella provincia di Siena.

Nonostante i pochi indizi, gli agenti notavano transitare un veicolo, con due uomini a bordo, compatibile con quello segnalato e decidevano di fermarlo.

L’intuizione si rivelava decisiva infatti, durante il controllo, oltre alle vaghe e contrastanti versioni fornite, negli slip di uno dei due venivano rinvenuti numerosi gioielli e monili in oro per un valore di circa 40.000 euro.

Avviata una articolata attività d’indagine, in collaborazione con personale della stazione Carabinieri di Sinalunga, si accertava che una signora di 88 anni stava formalizzando una denuncia per patita truffa subita nella tarda mattinata.

Infatti la signora era stata notiziata di una difficoltà del proprio figlio per risolvere la quale era necessario pagare, cosa che la malcapitata faceva consegnando l’oro a disposizione.

Il G.i.p. del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste di convalida dell’Arresto e di adozione di misura cautelare personale formulate dalla Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato l’arresto ed emetteva la misura cautelare dell’obbligo di dimora per entrambi.

Il procedimento si trova nelle fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, gli indagati potranno far valere le loro difese ai sensi del c.p.p..