Truffa a danno di anziani, due persone denunciate

Nei giorni scorsi in Ausonia (FR), i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di attività investigativa, deferivano, per “truffa aggravata in concorso”, un 31enne ed un 39enne, entrambi residenti nella Provincia di Napoli, già gravati da precedenti di polizia.

Le indagini, scaturite a seguito della denuncia-querela presentata da una 90enne del luogo un mese fa, consentivano di accertare, mediante l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza e dall’individuazione fotografica da parte della vittima, che uno degli indagati, presentandosi presso l’abitazione dell’anziana riferendole che la nipote era in pericolo e aveva bisogno di denaro, altrimenti sarebbe stata arrestata dai Carabinieri, si faceva consegnare bigiotterie e denaro, per un valore di circa 200,00 euro.

FOTO ARCHIVIO