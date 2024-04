TRT rivoluzione endurance. Cambia l’equipaggio del TRT per la 4 ore del Paul Ricard

Si correrà il 18 maggio p.v. la 4 ore endurance del Paul Ricard, alla gara prenderà parte anche il ciociarissimo Techno Racing Team. Purtroppo però, gli eventi che si sono succeduti, nell’ultimo periodo, hanno imposto qualche cambiamento in seno alla squadra. Inizialmente, l’equipaggio era composto dai piloti: Paniccia Domenico, Manuel Mezzone e Daniel Mezzone, ma sfortunatamente, due cadute, durante delle prove libere, hanno costretto ad un riposo forzato i fratelli Mezzone. Quindi a questo punto il techno Racing Team è stato costretto a rivoluzionare l’equipaggio per la gara francese. Dunque confermata la partecipazione di Domenico Paniccia, ad affiancarlo saranno: il giovanbe Michael Gabriele e Williams alonzi. In questa gara il TRT, schiererà un nutrito staff, che avrà il delicato compito di gestire il box e le varie soste che verranno effettuate, nell’arco delle quattro ore. Chiaramente una trasferta, in terra francese, con uno staff al seguito, genera costi da sommare alle spese della gara (pneumatici, benzina, iscrizione ecc.) fanno lievitare l’impegno economico , che il TRT dovrà sostenere. Dalla sede del techno Racing team, i responsabili, fanno sapere, che gli sponsor ciociari e non (siciliani ecc.) stanno rispondendo bene, facendo loro il progetto agonistico del Techno Racing Team. Ancora non si è raggiunta la copertura totale del budget previsto di spesa, ma la dirigenza del TRT è certa che questo avverrà prima della partenza della Francia. Comunque il Techno Racing Team, da già un primo appuntamento, ovvero il giuorno 1 Maggio a Isola del Liri, all’interno dello “Spazio Franco Mancini” nel piazzale antistante il Bar dei Giardinetti, il TRT presenterà la moto, i piloti e l’intero staff, ed inoltre per i primi cento supporter/visitatori, riserverà loro un omaggio offerto da uno degli sponsor. Quindi per il momento appuntamento per il 1 maggio a Isola del Liri nello “Spazio Franco Mancini”.

COMUNICATO STAMPA