TRT presenta la 4 ore del Paul Ricard. Il 1 Maggio a Isola del Liri con moto, piloti e staff

Ormai i tempi, si fanno sempre più stretti, il 18 maggio, giorno, anzi notte in cui si correrà la quattro ore in notturna del Paul Ricard, è alle porte e di questo ne è ben consapevole anche il Techno Racing Team. Quindi il TRT, ha programmato per il giorno 1 maggio p.v. a Isola del Liri, presso lo “Spazio Franco Mancini” nel piazzale antistante il Bar dei Giardinetti, la presentazione della moto, dei piloti e di tutto lo staff che prenderà parte a questa importante gara di Campionato Europeo Endurance. Moto, piloti e l’intero staff, saranno presenti l’intera giornata a partire dalle ore 10,00. Quella francese, sarà la prima di quattro gare, che si disputeranno in: Inghilterra, Spagna e poi di nuovo ancora in Francia. Il Techno Racing Team, gareggerà al Paul Ricard con una Yamaha YZF750R nella categoria “Formula”, si tratta di una moto che è stata appositamente allestita per questa specialità e per questa gara che si disputerà in notturna. Ricordiamo che si tratta di una gara, molto difficile, dove non mancherà la presenza di ex campioni del mondo e piloti che ancora oggi militano in campionati mondiali, insomma per dirla in breve, la trasferta in terra francese, per il TRT non sarà certo una passeggiata. Il Techno Racing Team per i primi cento visitatori/appassionati che faranno visita mercoledì p.v. al TRT, il sodalizio isolano, offrirà un omaggio, messo a disposizione da uno sponsor siciliano, che da anni supporta il team ciociaro. Dunque per tutti l’appuntamento, per dare la giusta carica a tutto il Techno Racing Team è per il giorno 1 Maggio presso il Bar dei Giardinetti a Isola del Liri.

COMUNICATO STAMPA

Correlati