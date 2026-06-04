TRT IN TRASFERTA A JULBACH. Sul tracciato austriaco la seconda prova dell’europeo

Ancora pochi giorni e i motori torneranno a romnbare sul tracciato della cittadina austriaca di Julbach, dove è in programma sabato 13 e domenica 14 giugno lo svolgimento della seconda prova del campionato austriaco di velocità in salita, che sarà valida anche quale seconda prova del campionato europeo Hill Climb. Alla gara prenderà parte anche il Techno Racing Team (TRT) di Isola del Liri, con il pilota Williams Alonzi (Willy), nella classe 3B Superbike in sella a una Suzuki GSXR 750. Al momento, il pilota ciociaro del TRT, dopo la prima gara disputatata sempre in Austria a Landshaag, in classifica occupa la seconda posizione, con un ritardo di dieci punti rispetto all’austriaco Alfred Grossauer che guida la classifica. A differenza di Landshaag che è un tracciato velocissimo, quello di Julbach è un percorso più guidato, che però presenta diverse insidie e lascia poco spazio ad errori. Quindi è fondamentale ricordare bene il tracciato. Ad oggi gli organizzatori, hanno raccolto iscrizioni che superano abbondantemente i duecentocinquanta piloti. Il programma come da prassi, prevede due turni di prove libere al sabato, warm up domenica mattina e a seguire le due manches di gara. Le previsioni al momento non destano preoccupazione, in quanto è previsto cielo sereno e sole, ma in queste località l’arrivo di un temporale, è una cos ache non può essere mai esclusa.