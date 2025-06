TRT A JULBACH missione compiuta, Willy in Austria vince e dimezza lo svantaggio

L’obiettivo per il Techno Racing Team e per il suo pilota Williams Alonzi (Willy), era uno solo, cercare di recuperare quanti più punti possibili all’austriaco Winklmuller, e tenere aperto il campionato. Questa di Julbach era la terza gara del campionato europeo vintage velocità in salita e era anche la gara che segnava il giro di boa del campionato. Willy (Suzuki GSXR 750) è riuscito ad afferrare la vittoria in entrambe le manches della gara, mentre Winklmuller (Yamaha) ha chiuso secondo nella prima manche e terzo in manche 2, permettendo a Willy di recuperare quattordici punti e si porta così a quindici punti di svantaggio, quando mancano ancora due gare. Fortunatamente prove e gara si sono svolte, come previsto all’insegna di una condizione meteo, caratterizzata dalla presenza costante di bel tempo. Nel primo turno di prove del sabato, il pilota del TRT, aveva fatto registrare un tempo migliore di due decimi rispetto a quello dell’anno scorso (nel 2024 si era corso con un tracciato umido), nel secondo turno di prove, forse il voler strafare o chissà per quale motivo, Willy ha fatto una salita con tanti errori che lo hanno portato a fargli segnare un tempo peggiore di ben due secondi. Arriviamo così al turno di prova ufficiale di domenica mattina, il pilota del Techno Racing Team, effettua una buona salita, migliorando il tempo della prima salita del sabato. Willy ha un buon margine sugli avversari dell’europeo, ma nel campionato austriaco la cosa è più complicata, al momento il pilota del TRT è secondo, ma con un vantaggio di un decimo sul terzo e di due decimi sul quarto, quindi tutto può succedere, bisogna dire inoltre che a differenza dell’europeo, il regolamento austriaco è molto più permissivo. Alle dodici e trenta inizia la gara con la disputa di manche 1, Willy riesce a stampare un ottimo tempo, che gli consente di primeggiare nell’europeo, con Winklmuller secondo, seguito dal tedesco Vielgut (Kawasaki), mentre nel campionato austriaco, il tempo di willy non gli consente di andare oltre il terzo tempo. Si arriva così a manche 2, Willy nonostante il degrado del pneumatico posteriore, riesce a limare qualche decimo al tempo stabilito prima e a vincere anche manche 2 precedendo gli austriaci Grunauer e Winklmuller, mentre nell’austriaco resta femo al terzo posto. Il TRT e il pilota sono soddisfatti, in quanto l’obiettivo dichiarato era quello di accorciare la classifica.

