Trovato senza vita nella propria abitazione

Erano alcuni giorni che l’uomo non dava notizie di se, si tratta di un 66enne di Frosinone che è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in largo Sant’Antonio. Sul posto Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell’abitzione e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo è deceduto qualche giorno fa, forse a causa di un malore. Il medico legale stabilirà la causa del decesso.

Foto archivio

Correlati