Trovato senza vita il 17enne scomparso, il corpo in un bosco vicino il suo quad

Il giovane sembra che avrebbe mandato un messaggio ad un amico dicendo di stare vicino a mamma e papà.

Si sono concluse nel modo più doloroso le ricerche di Federico Ponziani, il ragazzo di 17 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di lunedì nella zona di Borgorose, in provincia di Rieti. Il giovane è stato ritrovato senza vita in un’area boschiva dopo ore di ricerche che hanno coinvolto forze dell’ordine, soccorritori e volontari.

Secondo le ricostruzioni emerse finora, il ragazzo si sarebbe allontanato nel pomeriggio a bordo di un quad e da quel momento non avrebbe più dato notizie. Quando non è rientrato a casa, i familiari hanno lanciato l’allarme facendo partire immediatamente le operazioni di ricerca.

Le squadre impegnate nelle ricerche hanno esteso i controlli anche nelle aree tra il Reatino e l’Abruzzo. Nel corso delle operazioni sarebbe stato individuato il mezzo utilizzato dal giovane e successivamente, proseguendo le verifiche nella zona, è arrivato il ritrovamento del corpo in un’area boschiva nei pressi del territorio comunale.

Al momento non sono state diffuse conclusioni ufficiali sulle cause della morte, non è esclusa nessuna ipotesi neanche quella del gesto volontario.Gli accertamenti sono affidati agli investigatori, che dovranno chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire con precisione le ultime ore del ragazzo.

La notizia ha colpito profondamente la comunità locale e il territorio tra Rieti e l’Abruzzo, dove il giovane era conosciuto anche per il percorso scolastico. In queste ore il dolore si è accompagnato al silenzio e all’attesa di risposte da parte delle autorità.