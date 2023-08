Trovato morto l’uomo scomparso ieri

Da ieri mattina si erano perse le tracce di Fernando Sardelli, l’uomo di Pontecorvo era uscito di casa per andare al mercato di Aquino ma i familiari non vedendolo rientrare per l’ora di pranzo, preoccupati hanno allertato le forze dell’ordine che si sono attivate anche con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco. Purtroppo ieri sera la tragica scoperta, intorno alle ore 20 è stato trovato senza vita in via Tore a Roccasecca all’interno della sua auto. Non si esclude che l’uomo posso essere stato colpito da un malore fatale.

Foto archivio

