Trovati i due orsetti, erano nascosti nei paraggi per aspettare il ritorno di mamma Amarena

San Benedetto. Sono stati trovati i due orsetti rimasti senza mamma dopo l’uccisione a fucilate dell’orsa Amarena. Dopo la paura iniziale subita per l’esplosione del colpo, i due orsetti si sono rifugiati nelle sterpaglie circostanti e sono sfuggiti ai soccorritori intervenuti per primi, tra i carabinieri delle Stazioni di San Benedetto dei Marsi e Ortucchio, del nucleo Parco Pescasseroli, coadiuvati dai Guardia Parco e personale del servizio veterinario messi a disposizione dell’Ente Parco.

Le ricerche degli orsetti, non ancora muniti di radiocollare, con l’impiego decine di pattuglie di carabinieri hanno permesso di individuare i due orsetti, rimasti nascosti per tute queste ore ma rimasti nei paraggi, in attesa del ritorno della mamma Amarena. Un ritorno che non ci sarà mai.

Per le ricerche è stato fatto salire in volo anche un drone pilotato da personale specializzato. Anche la popolazione si è mobilitata con segnalazioni e corale partecipazione, il tutto sotto l’occhio esperto dei principali soccorritori.

Ora sarà necessario sperimentare una strategia e un nuovo protocollo per permettere la sopravvivenza degli orsetti, ma sarà un procedimento inedito e molto complesso.

Foto e fonte Marsica Live