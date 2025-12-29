Trova una borsa piena di contanti e gioielli: Manuel sceglie l’onestà e restituisce tutto

Un episodio che parla di valori autentici, quelli che resistono nel tempo e che raccontano la forza della buona educazione e del senso civico. È la storia di Manuel Gallotti, giovane originario di Lecce nei Marsi, oggi impegnato professionalmente a Roma nel settore del trasporto pubblico.

Come riporta Terre Marsicane, Manuel, mentre era regolarmente in servizio per ATAC, si è imbattuto in una borsa smarrita appartenente a una donna. Al suo interno non c’erano soltanto documenti personali, ma anche una somma consistente di denaro e diversi gioielli in oro, oltre ad altri effetti di valore.

Di fronte a una situazione che avrebbe potuto tentare chiunque, Manuel ha scelto la strada più semplice e allo stesso tempo più grande: ha immediatamente avviato le procedure previste, facendo in modo che la borsa tornasse alla legittima proprietaria, integra in ogni suo contenuto.

Un comportamento che non si limita all’adempimento del proprio ruolo professionale, ma che riflette un profondo senso di responsabilità e rettitudine personale. Un gesto silenzioso, privo di clamore, ma di grande significato umano.

Dalla sua terra d’origine alla Capitale, Manuel dimostra che le radici contano e che i valori appresi — rispetto, correttezza, solidarietà — continuano a guidare le scelte quotidiane. Il suo esempio ricorda che l’onestà, oggi più che mai, rimane un bene prezioso, capace di generare fiducia e comunità.

Foto Terre Marsicane

