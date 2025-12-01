Troppi morti sul lavoro, a Cisterna “L’Albero della sicurezza”

Arriva a Cisterna “L’albero della sicurezza”, l’iniziativa il cui obiettivo è sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro, tenere accese le coscienze e promuovere una riflessione sull’importanza della prevenzione in materia di incidenti sui luoghi di lavoro.Domenica 7 dicembre al termine della Messa delle ore 10 negli spazi parrocchiali di via Falcone nel quartiere San Valentino sarà inaugurata l’opera che l’artista Francesco Sbolzani ha donato all’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro e poi condivisa con il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica: si tratta di un insieme di caschi protettivi, anche usati, installati a forma di albero di Natale sopra una rete da cantiere.In contemporanea con l’accensione dei tradizionali abeti natalizi arricchiti da luci e decorazioni “l’Albero della sicurezza” intende comunicare in maniere diretta e efficace da un lato la vicinanza a tutte le famiglie che hanno subìto una perdita, dall’altro promuovere la cultura di un lavoro dignitoso a fronte dei numeri che ci dicono che sono ancora troppe le persone che muoiono sul posto di lavoro. L’opera resterà esposta per tutto il periodo natalizio. Accanto all’albero ci sarà anche un pannello esplicativo con un QR code che riporta ad una pagina del sito dell’Azione cattolica con numerosi spunti di riflessione tra cui i dati e numeri sulla situazione in Italia, l’evoluzione storica del concetto di sicurezza sul lavoro, la normativa aggiornata.L’iniziativa è promossa da Azione Cattolica, Progetto Policoro diocesano, Parrocchia San Valentino, Fondazione Sosteniamoli Subito Anmil e gode del patrocinio del Comune di Cisterna e della Asl di Latina.

