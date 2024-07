Troppa chemio a un bambino, danni cerebrali: condannato il medico. La mamma: «Dicevano che ero ansiosa»

Sei mesi di reclusione e il pagamento di 100 mila euro di provvisionale risarcitoria alle cinque parti civili costituite: è la condanna emessa dal Tribunale di Perugia nei confronti di un medico dell’ospedale del capoluogo umbro, accusato di aver somministrato una dose sbagliata di radioterapia, 200 per cento superiore rispetto a quella prescritta, a un bimbo di soli sei anni malato di leucemia.

Troppa chemio a un bambino di 6 anni

Una vicenda che risale al 2016 e per la quale – come riportano oggi alcune testate – la sentenza di primo grado del giudice monocratico, Loretta Internò, è arrivata ieri nei confronti del medico 48enne, accusato di lesioni personali colpose. Una somministrazione errata dei farmaci che, secondo la Procura, ha provocato al bambino «una patologia cerebrale» dalla quale è scaturita «una grave regressione nelle capacità di cognizione e di ragionamento e un notevole deficit di coordinazione». Il bimbo ha ora 13 anni e, come spiegato dall’avvocato della famiglia, Laura Modena nella costituzione di parte civile, «non è in grado di allacciarsi le scarpe da solo».In particolare, nel capo d’accusa nei confronti del medico, la Procura parla di «macroscopico errore di determinazione e calcolo della dose di irradiazione precauzionale encefalica». Per l’imputato il pubblico ministero, Silvia Nardi, aveva chiesto una condanna a nove mesi.A sei mesi, invece, era stata condannata nei mesi scorsi, per la stessa vicenda, pena patteggiata, l’allora dirigente medico della struttura complessa di radioterapia, oggi in pensione. A rendersi conto allora che, dopo la somministrazione, qualcosa non andava, fu la mamma del bambino. «Mi dicevano che ero una mamma ansiosa e presuntuosa – ha raccontato al Corriere dell’Umbria -, per due anni nessuno mi ha preso sul serio e invece, purtroppo, era come sospettavo. A mio figlio hanno rubato il futuro». Fonte leggo.it – foto archivio