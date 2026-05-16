Tromba d’aria ad Arce, paura nella contrada Campostefano: alberi e pali abbattuti

Momenti di forte apprensione questa mattina ad Arce, dove una violenta tromba d’aria si è abbattuta intorno alle ore 11 nella contrada Campostefano, area situata a ridosso del fiume Liri e al confine con il comune di Strangolagalli.

L’evento atmosferico, generato dalla forte ondata di maltempo che nelle ultime ore sta interessando il Centro Italia con temporali intensi, grandinate e raffiche di vento, ha provocato diversi danni soprattutto alla vegetazione e alle infrastrutture della zona rurale.

I primi ad arrivare sul posto, allertati da alcuni residenti, sono stati il sindaco Luigi Germani e il consigliere Alessandro Simone, che hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi coinvolgendo Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale e Carabinieri.

Poco dopo ha raggiunto l’area anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Arce, Luciano Ligori, insieme a un brigadiere dell’Arma, per effettuare una perlustrazione completa della zona e verificare eventuali criticità.

Secondo le prime ricostruzioni, la tromba d’aria avrebbe toccato il suolo con particolare violenza, abbattendo diversi alberi e alcuni pali della rete elettrica e telefonica. La caduta di rami e tronchi ha inoltre reso temporaneamente impraticabili alcune strade secondarie della contrada.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti né danni alle abitazioni. Restano però disagi per alcune famiglie rimaste senza energia elettrica. Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono tuttora impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino dei servizi essenziali.

«Sono stati attimi di grande paura – ha dichiarato il sindaco Luigi Germani – ma fortunatamente non risultano persone ferite. Voglio ringraziare i cittadini che hanno prontamente segnalato quanto stava accadendo e rivolgere un sincero grazie ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Protezione Civile e a tutte le forze intervenute che stanno lavorando senza sosta per garantire sicurezza e assistenza. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione invitando tutti alla massima prudenza».

Foto pagina Facebook Comune di Arce