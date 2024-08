Trofeo Smanettoni Ciociari 2024 ULTIMO GP

Titolo ancora in bilico: chi lo vincerà???

Nobili, Bruno oppure Marinelli farà il miracolo???

Tutto pronto, il sipario si alzerà Domenica 1 Settembre (Circuito Christel Village), gli attori sono pronti a farci sognare in questo che è stato uno dei campionati più equilibrati del TSC.

Il primo attore è GIANLUCA NOBILI: 2 volte campione TSC e tutt’ora campione in carica, primo in classifica generale.

Il secondo attore è NICOLA BRUNO: primo anno nel TSC ma con grande esperienza nelle corse, secondo in classifica generale, proverà l’assalto alla corona.

Il terzo attore è PIERLUIGI MARINELLI: campione in carica del TSCWINTERCUP, terzo in classifica generale, nonostante una gara in meno cercherà l’impossibile per mettere le mani sullo scettro.

Comunicato stampa DRC Sport Management