Trofeo di Carnevale CSEN Lazio 2025: La Funakoshi Karate Sora brilla sul tatami

Il 23 febbraio 2025, presso il Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” di Colleferro, si è svolto il Trofeo di Carnevale organizzato dal CSEN Lazio. L’evento ha visto la partecipazione di 42 società e oltre 700 atleti provenienti da tutto il Lazio, ma è stata la Funakoshi Karate Sora a distinguersi con prestazioni eccezionali.

Guidati dalla passione e dalla determinazione, gli atleti della scuola hanno scritto una pagina straordinaria della loro storia sportiva, conquistando 12 medaglie d’oro, 3 d’argento e 11 di bronzo. Oltre alle vittorie individuali, la società ha ottenuto un prestigioso secondo posto nel settore parakarate e un terzo posto nel kata preagonisti, dimostrando ancora una volta di essere un punto di riferimento nel panorama marziale laziale.

Una squadra di campioni: i risultati degli atleti

Simone Sferlazza – Argento Parakarate

Francesco Giannitti – Oro Kumite Simulato

Alyssa Bonomo – Oro Kata

Lorenzo Marco Giannuzzi – Argento Kata

Marzia Calabrese – Argento Kata

Diletta Bruni – Bronzo Palloncino

Pietro Milioni – Bronzo Kata e Palloncino

Federico Milioni – Bronzo Kata

Francesco Antonellis – Bronzo Kata

Andrea Molin – Oro Kata, Oro Palloncino, Bronzo Percorso

Luca Molin – Oro Kata

Alina Rosu – Oro

Stefano Purice – Due Bronzi

Michael Perruzza – Bronzo Kata e Palloncino

Diego Perna – Oro Kata, Oro Palloncino, Oro Kumite

Eva Cardia – Oro Kata, Oro Palloncino

Roberta Mora – Oro Parakarate

Norlang Fusco – Bronzo Kumite

Una scuola di eccellenza, un maestro d’ispirazione

Dietro ogni vittoria c’è un lavoro intenso, sacrifici e dedizione. La Funakoshi Karate Sora, sotto la guida del Maestro Luigi Bruni e collaboratore maestro Roberto Polsinelli non è solo una scuola di karate, ma una vera e propria fucina di talenti, dove i giovani atleti vengono forgiati con disciplina, rispetto e spirito di squadra.

Questi risultati non sono solo numeri su una classifica, ma il simbolo di un gruppo unito, di una famiglia sportiva che lotta, cresce e vince insieme. Ogni atleta ha messo cuore e anima sul tatami, dimostrando che la vera forza non sta solo nelle medaglie, ma nella determinazione e nell’impegno quotidiano.

Un orgoglio per il karate laziale

La Funakoshi Karate Sora non è solo una scuola di karate: è un’istituzione che, anno dopo anno, continua a portare in alto il nome delle arti marziali nella regione, formando non solo campioni sul tatami, ma anche persone di valore nella vita.

Questa straordinaria prestazione al Trofeo di Carnevale CSEN Lazio 2025 è solo un’altra conferma che il futuro del karate passa anche da qui.

Onore agli atleti, orgoglio alla scuola, e avanti verso nuove vittorie!