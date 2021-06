Trivigliano, per un 42enne “revoca degli arresti domiciliari e ordine per la carcerazione”

Nella giornata di ieri, in Trivigliano, personale della Stazione Carabinieri di Guarcino, traeva in arresto un 42enne di Pontecorvo (già gravato da vicende penali per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti), in esecuzione dell’ordinanza di “revoca degli arresti domiciliari e contestuale ordine per la carcerazione”, emessa in pari data dalla seconda sezione penale della Corte d’Appello presso il Tribunale di Roma. In particolare, l’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la Comunità “IN DIALOGO”, ubicata nel citato centro, per reati in materia di stupefacenti, trasgrediva più volte le prescrizioni impostegli che venivano opportunamente segnalate dagli operanti alla competente A.G..Al termine delle formalità di rito, lo stesso pertanto veniva tratto in arresto in esecuzione al citato provvedimento e tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto (CH).

comunicato stampa – foto archivio