Trivigliano, Maura e Furtivo (FdI) in visita alla comunita’ “In Dialogo”

Questa mattina gli esponenti di FdI Daniele Maura e Stefania Furtivo si sono recati presso l’associazione “In dialogo” per i 30 anni di attivita’, una comunità nata per caso grazie alla dedizione di Padre Matteo Tagliaferri. Ancora oggi il problema della dipendenza non va diminuendo,anzi,è in forte crescita tra gli adolescenti, come confermano le statistiche europee.Aiutare i ragazzi a vincere le dipendenze è la missione dell’associazione In dialogo: agire subito è

il primo passo verso il cambiamento. A giorni il servizio video completo.



