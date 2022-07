Trivigliano – Il sindaco Gianluca Latini invita tutti a partecipare all’evento ‘Notte Bianca dello Sport’

Il Comune di Trivigliano vi dà appuntamento quest’oggi, a piazza della Vittoria, per trascorrere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento, del benessere fisico e psichico, natura e turismo, il tutto racchiuso nella ‘Notte bianca dello sport’, evento patrocinato dalla Provincia di Frosinone e della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo. « A partire dalle ore 17.30 si svolgeranno in piazza gli sport di squadra – spiega il sindaco Gianluca Latini – e ci saranno le esibizioni delle palestre invitate all’appuntamento, un modo per avvicinare i giovani all’attività fisica.

Alle 19.30, quando le temperature saranno meno roventi, si svolgerà l’attesa gara podistica amatoriale su un percorso di 6 chilometri, anche questa tappa è stata studiata per regalare ai tanti amanti della corsa un pomeriggio di svago e di sano confronto tra atleti. È prevista una camminata amatoriale di un chilometro e mezzo il cui duplice obiettivo è quello di sensibilizzare i partecipanti all’attività fisica e allo stesso momento un’opportunità per conoscere e ammirare le bellezze naturalistiche che offre il nostro territorio. Infine abbiamo deciso di regalare un momento serale di relax e divertimento serale con il concerto del gruppo musicale NCC. Invitiamo quindi tutta la popolazione a partecipare e saremo lieti di ospitare tutti coloro che vorranno venirci a trovare dai Comuni limitrofi.»

Luca Reale

