Trivigliano (FR) – Violenza sessuale: arrestato 60enne del posto

Ieri in Trivigliano i Carabinieri della Stazione di Guarcino, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno tratto in arresto un 60enne del posto, già censito per reati sessuali. L’uomo, in regime degli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica “In dialogo”, dovrà espiare una pena di sei anni presso il carcere di Roma Rebibbia poiché riconosciuto colpevole di violenza sessuale avvenuta a Roma negli anni 2013-2017.

