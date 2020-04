Trivigliano (FR) Coronavirus, muore un’anziana signora

Il Covid – 19 miete un’altra vittima, si tratta di un’ anziana signora residente a Trivigliano, è il primo decesso riguardante il paesino ai confini con Fiuggi, a comunicarlo è il primo cittadino Ennio Quatrana. La signora era ricoverata presso una struttura sanitaria, negli ultimi giorni la sua situazione si è aggravata e per lei non c’è stato nulla da fare. A Trivigliano attualmente sono 7 le persone che hanno fatto la conoscenza del Coronavirus, fortunatamente 2 di loro si sono negativizzati in questi ultimi giorni. Intanto si sta provvedendo a distribuire le mascherine alle attività commerciali del luogo ed a tutte le persone con criticità serie, quali per esempio cardiopatie, soggetti disabili, persone in età avanzata. Così si è espresso Quatrana in un comunicato sulla pagina facebook del comune: “ Stiamo cercando di reperire altre mascherine da distribuire a tutte le famiglie, se ho commesso qualche errore chiedo scusa, d’altronde solamente chi non fa niente non sbaglia. Ha poi concluso il Sindaco, faccio presente a tutti i cittadini che lunedì prossimo sarà pubblicato l’avviso interventi di solidarietà in favore dei cittadini fragili in conseguenza del Covid – 19.

