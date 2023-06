Trivigliano-Fiuggi, Battisti: “Al via i lavori per ripristino strada regionale

“Sono iniziati i lavori nel tratto di sulla strada regionale nel Comune di Trivigliano, nel tratto che collega Vico nel Lazio (loc. Pitocco) e Fiuggi, per la risoluzione definitiva del dissesto del manto stradale.

Un’opera che abbiamo finanziato nella scorsa legislatura, di concerto con l’amministrazione comunale di Trivigliano. Un intervento molto atteso, che garantirà maggiore sicurezza ai cittadini che quotidianamente percorrono un’arteria fondamentale di quel tratto di territorio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Lo stanziamento complessivo – spiega – si aggira intorno ai cinquecentomila euro. Si sta provvedendo alla realizzazione di una paratia di pali in cls armato, del diametro pari a 600 mm e lunghezza pari a 11 metri, per uno sviluppo di circa 100 metri di intervento tra il km 20+400 e il km 20+500 dell’arteria regionale. Ultimata la realizzazione della paratia si procederà riposizionando la barriera guard-rail, riasfaltando il tratto di strada per l’intera carreggiata e ripristinando la segnaletica orizzontale. Un impegno preso con i cittadini – conclude – che portiamo a termine”.

COMUNICATO STAMPA