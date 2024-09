Trivigliano – Arrestato 46enne: dall’”affidamento in prova” al carcere

I Carabinieri della Stazione di Guarcino (FR) hanno arrestato un 46enne, noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone.I militari rintracciato l’uomo, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento in prova, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone, a seguito di condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti, la prosecuzione dell’espiazione della pena residua con la detenzione in carcere.L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Frosinone come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

