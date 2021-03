Tris di acquisti per l’A.S.D. Sora Calcio 1907

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 continua la campagna di rafforzamento con l’ingaggio del play di centrocampo classe ’89 Damiano Binaco proveniente dal Palestrina (Eccellenza Laziale), del laterale destro di difesa classe 2001 Lorenzo Pescosolido proveniente in prestito dal Cassino (Serie D) e del terzino classe 2000 Domenico Ceparano proveniente dal Pomezia.Binaco è un centrocampista di qualità, che è reduce da due stagioni in serie D con le maglie di Vis Artena (32 presenze ed un gol), mentre nella scorsa stagione si è diviso tra Città di Anagni e Pomezia (24 presenze ed un gol). Nel suo importante curriculum una vittoria di campionato di Eccellenza con la maglia della Vis Artena nella stagione 2017/2018 e trascorsi in categoria con le maglie di Colleferro e Marino Lepanto. Pescosolido è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone prima di mettere in mostra le proprie qualità con la squadra della sua città (Arce) dove è stato per due stagioni un elemento importante nel campionato di Eccellenza arrivando a meritare ripetute convocazioni nella Rappresentativa Regionale Under 19. Nella scorsa estate, dopo essere stato vicino a firmare già per il Sora, il passaggio al Cassino in serie D e, da oggi, inizia ufficialmente l’avventura in bianconero.Ceparano, classe 2000, originario di Villaricca (Napoli) è reduce da due campionati importanti uno in Eccellenza con la maglia dell’Afragolese (stagione 2018/2019) ed uno in serie D con la maglia del Pomezia in cui ha collezionato 20 presenze nella scorsa stagione. Terzino di spinta, fisicamente strutturato è cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia ed ha indossato anche la maglia della nazionale italiana Under 17. Tutti i giocatori sono già aggregati al gruppo ed a disposizione del tecnico Alessio Ciardi.

COMUNICATO STAMPA

Correlati