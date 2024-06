Tripudio per Abbruzzese (Lega) anche in provincia di Latina

Grande successo per Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale in provincia di Latina. A Sperlonga e a Monte San Biagio tripudio di sindaci, amministratori e sostenitori per il già presidente del consiglio regionale che, ancora una volta ha dimostrato che il territorio è dalla sua parte. “Un confronto speciale con il Candidato al Parlamento Europeo Franco Cardinale! L’Italia merita di essere difesa, – ha detto Abbruzzese – di essere tutelata e di essere rappresentata con forza tra gli scranni di Bruxelles e Strasburgo. L’Europa dei Territori difenderà il nostro Made in Italy, la nostra identità, la nostra cultura, le nostre piccole/medie imprese e si batterà con decisione per la Pace. Un ringraziamento speciale al Sindaco Armando Cusani, al già Sindaco e Capogruppo Lega Fondi Luigi Parisella e ai tanti amministratori e amici che hanno partecipato”. Grande folla anche a Monte San Biagio. “Con l’On.Nicola Ottaviani, tanti amici e soprattutto tanti giovani abbiamo parlato del futuro dell’Unione Europea. Dalla salvaguardia del nostro settore agroalimentare, alle infrastrutture, dal Green Deal al lavoro giovanile, queste le tematiche chiave dell’Europa dei Territori. Un ringraziamento speciale al Ass.Comunale Arcangelo Biagio Di Cola”, ha concluso Mario Abbruzzese.

COMUNICATO STAMPA