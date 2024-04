Tripudio per Abbruzzese a Roma, 1000 persone allo Sheraton con Bonfrisco e Cartaginese

Un tripudio. Bastano due parole per descrivere la magnifica manifestazione organizzata allo Sheraton Parco de Medici, questa mattina, a Roma per sostenere le candidature della Lega per le prossime elezioni Europee, Cinzia Bonfrisco, Laura Cartaginese e Mario Abbruzzese. Un talk live con in platea mille persone in cui Francesco Storace ha dialogato con l’ex presidente del consiglio regionale del Lazio.

L’evento è stato aperto dai saluti del deputato Nicola Ottaviani, di Angelo Valeriani coordinatore provinciale Lega Roma,di Pasquale Ciacciarelli assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, dei già consigliere regionali Pietro Sbardella, Paolo Della Rocca e Adriano Palozzi, di Daniele Giannini già consigliere comunale di Roma, di Riccardo Mastrangeli sindaco di Frosinone.

Francesco Storace ha subito rotto il ghiaccio con una domanda pertinente e puntuale, come rimportare le persone a votare? “Con il progetto dell’Europa dei territori riporteremo la gente alle urne. – ha detto Mario Abbruzzese – Il parlamentare europeo non è altro che un grande consigliere comunale. Mentre gli amministratori locali si rapportano con migliaia o milioni di cittadini. Noi ci confronteremo con 13.000.000 di persone. Il parlamentare europeo deve andare a Brussels per assistere i Sindaci, le imprese, le famiglie e i giovani”.

“Noi vogliamo un Europa diversa, – ha detto nei successivi interventi Abbruzzese – inclusiva, solidale e che persegua sempre e comunque la pace. Non vogliamo che i nostri figli mangino carni sintetiche o farine di grillo. Vogliamo che i nostri prodotti siano tutelati e valorizzati come gli agricoltori che li producano. Grazie per la vostra magnifica presenza, siete tantissimi. Vi saluto calorosamente e non dimenticate l’abc della politica: Abbruzzese-Bonfrisco-Cartaginese”.

“È il momento di cambiare l’Europa – ha detto invece il sottosegretario di Stato, Claudio Durigon – per difendere, soprattutto, la nostra economia. Non ci interessa un’Ue che ci mette vincoli, lacci e lacciuoli burocratici, come la direttiva Case Green. Il sogno è spostare l’asse del Parlamento Europeo verso il centro destra. Possiamo farcela perché abbiamo una squadra molto forte. Mario Abbruzzese è una persona che è vicina ai territori e che ha sempre lavorato per il loro sviluppo”.