Triplo lutto per la famiglia Ottaviani: in pochi giorni muoiono Sergio, il fratello Roberto e la zia Gemma

È una sequenza drammatica di lutti quella che ha colpito la famiglia Ottaviani, segnata da tre decessi avvenuti nel giro di pochissimi giorni tra Cassino e il territorio circostante.

Nelle ultime ore si è spento presso la clinica San Raffaele di Cassino Sergio Ottaviani, 57 anni, dipendente ATER, stimato e apprezzato da colleghi e conoscenti per le sue qualità professionali e umane.

La sua scomparsa arriva a distanza di appena una settimana da quella del fratello Roberto Pio Ottaviani, 62 anni, titolare dell’autoscuola di Piazza Trento, molto conosciuto e legato alla comunità locale.

A rendere ancora più doloroso questo momento, nelle stesse ore è venuta a mancare anche Gemma Lucchetti, 90 anni, zia dei fratelli Ottaviani, deceduta presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Tre lutti ravvicinati che hanno profondamente colpito non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità, che si stringe attorno ai parenti in queste ore di grande dolore.

I funerali di Gemma Lucchetti si svolgeranno stamattina alle ore 11 nella chiesa di Santa Barbara, mentre l’ultimo saluto a Sergio Ottaviani sarà celebrato domani alle ore 15.30, sempre nella stessa chiesa.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Ottaviani e a tutti i suoi cari, partecipando con rispetto al lutto che ha colpito così duramente l’intero nucleo familiare.