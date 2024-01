Tripletta per il Frosinone Pallanuoto: vittorie per serie C, U16 e U12

Serie C, Castelli Romani – Frosinone Pallanuoto 10-13 (2-5, 2-1, 2-4, 4-3)

Seconda giornata e seconda vittoria per il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Allo Stadio del Nuoto di Anzio, i gialloblù di Fabrizio Spinelli battono 10-13 i Castelli Romani con una gara di grande personalità. Pronti, via e i ciociari si portano subito sul 2-5, indirizzando la partita sui binari giusti. Da lì in poi, i nostri leoni mantengono sempre la distanza di sicurezza, non permettendo mai ai padroni di casa un tentativo di rimonta. Con questi 3 punti, il Frosinone mantiene la testa della classifica a quota 6 in coabitazione con l’SC Le Gemelle, team abruzzese e prossimo avversario dei gialloblù. Appuntamento sabato 27 gennaio ore 14:00 a Chieti.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo cominciato molto bene l’incontro, portandoci sopra di tre gol. Durante la partita poi siamo riusciti a mantenere sempre almeno un divario di due lunghezze. Non era semplice oggi. Ci mancavano due titolari e abbiamo perso il nostro marcatore per limite di falli ad inizio terzo tempo. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, in particolare ai tanti giovani scesi in acqua con tanto minutaggio. Contento per l’esordio del nostro promettente portiere Riggi, classe 2009».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Potier, Tarquini 1, Sapio 3, Briganti 2, Mastracci 1, Caracuzzi 1, Ceccarelli 4, Grimaldi, Prosseda, Nicolia 1, Bravo, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

ALLIEVI, Frosinone Pallanuoto – Fiorillo Academy 15-6

Bella vittoria per gli Allievi del Frosinone Pallanuoto, che tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto superano nettamente la Fiorillo Academy per 15-6. Partita ben giocata dai giovani gialloblù, sempre saldamente al comando della gara, mai in discussione, come testimoniato dal risultato. I ragazzi di Massimiliano Murgia ora sfideranno nell’ultimo match di questo girone la Libertas Roma Eur. Appuntamento a domenica 4 febbraio – ore 15:15 – al Centro Sportivo Le Cupole.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Avevo chiesto prima della partita ai miei ragazzi un gioco più semplice in attacco e più attento in difesa e così han fatto. Bravi sia i più grandi che i piccoli: abbiamo tanta strada da fare, ma il cammino intrapreso è quello giusto».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Quattrociocchi, – , Venditti, Cristofanilli, Verdicchio, Grimaldi, Rea, Solli, Maura, Sapio, Deledda. TPV: Massimiliano Murgia.

ESORDIENTI, XXV Ponti – Frosinone Pallanuoto 6-12

Esordio vincente e convincente per gli Esordienti del Frosinone Pallanuoto, che nella prima partita del proprio campionato battono 6-12 il XXV Ponti. Grande spazio e divertimento per tutti i ragazzi, con una pallanuoto orizzontale, bella da vedere e adatta ad una categoria giovanile. Gara sempre condotta dai leoncini gialloblù, accompagnati per l’occasione da coach Riccardo Fiorini. Prossimo incontro sabato 3 febbraio, ore 17:30, contro l’Antares Latina.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Ringrazio Riccardo per aver accompagnato i ragazzi in questa prima partita di campionato. Stiamo lavorando bene con tutti gli elementi e – dai risultati ottenuti finora – si vede. Di sicuro, l’avversario per il primo posto in questo girone è l’Aquademia, come anche nella categoria Ragazzi. Speriamo di far bene e di qualificarci nel miglior modo alla fase successiva. Complimenti a tutti!».

Frosinone Pallanuoto: De Angelis, Grande, Pizzalla, Nardelli, Saccucci, Cecconi, Salvatori, Ciolli, Bravo, Plocco, Gaetani, Grimaldi, Riggi. TPV: Riccardo Fiorini.

COMUNICATO STAMPA