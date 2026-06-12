Trionfo Drinking Darts, il plauso di Quadrini e Cosma: “Orgoglio della provincia, esempio di dedizione e valori sportivi”

​FROSINONE / CEPRANO – Un percorso straordinario, fatto di passione, sacrifici e successi storici che proietta il territorio ai vertici del panorama nazionale delle freccette. I brillanti risultati ottenuti dalla squadra dei “Drinking Darts” – passata in meno di due anni da gruppo informale di amici alla promozione in Serie B – hanno suscitato il vivo entusiasmo e il plauso del mondo istituzionale e politico.

​A congratularsi ufficialmente con gli atleti sono Gianluca Quadrini, consigliere provinciale, dirigente Anci Lazio nonché vice segretario nazionale vicario del partito Evoluzione e Libertà, insieme a Carmine Cosma, consigliere comunale di Ceprano, responsabile per le politiche della sicurezza della provincia di Frosinone e anch’egli esponente di Evoluzione e Libertà.

​”I risultati eccezionali raggiunti dai ragazzi dei Drinking Darts ci riempiono di profondo orgoglio” – ha dichiarato il consigliere provinciale Gianluca Quadrini. “Vedere una compagine nata nel settembre 2024 come gruppo informale compiere una simile scalata in così poco tempo è la dimostrazione che con la dedizione si raggiungono traguardi impensabili. Passare dal divertimento estivo fino ai vertici nazionali testimonia una crescita agonistica impressionante. Come dirigente Anci e rappresentante della Provincia, faccio i miei più vivi complimenti a tutti gli otto atleti: al capitano Daniele De Santis, a Leonardo Dragonetti, Andrea Eliogi, Lorenzo Faticoni, Manuel Mancini, Nadia Monti, Fabrizio Rossi ed Emiliano Santaroni. Siete l’esempio di come l’associazionismo e lo sport uniscano le comunità”.

​Alle parole di Quadrini fanno eco quelle di Carmine Cosma, consigliere comunale di Ceprano e responsabile provinciale per le politiche della sicurezza: “Desidero rivolgere un plauso sincero a questi ragazzi per quello che fanno e per i valori che veicolano. Lo sport è uno dei principali pilastri della sicurezza sociale, della partecipazione e della crescita dei giovani. I Drinking Darts non sono più un curioso esperimento sociale, ma una forza sportiva che deve essere presa sul serio. Il loro cammino, guidato dal motto ‘L’ossessione o la passione possono battere il talento’, dimostra come discipline nate in contesti ricreativi acquisiscano struttura e legittimità competitiva grazie all’impegno e alla partecipazione continuativa ai tornei. L’intera provincia fa il tifo per loro in vista del consolidamento della categoria e dei futuri obiettivi nazionali”.

​Nel comunicato, Quadrini e Cosma hanno voluto ripercorrere nel dettaglio lo straordinario palmarès e l’entusiasmante percorso della squadra che ha motivato il loro elogio pubblico:

​I primi passi e l’affermazione: Nata nel settembre 2024, la squadra si è imposta rapidamente come realtà emergente. Nella prima fase della loro ascesa si sono laureati Vice campioni d’Italia nella categoria D, ottenendo la prima storica promozione in Serie C.

​La consacrazione e la maglia azzurra: A livello individuale, Daniele De Santis e Nadia Monti si sono laureati Campioni Italiani della categoria D, merito che è valso a entrambi la prestigiosa convocazione nella Nazionale Italiana di freccette.

​L’incredibile stagione 2025: Nel corso del 2025 i Drinking Darts hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza vincendo il titolo provinciale categoria C, conquistando il campionato regionale categoria C e ottenendo il pass definitivo per la Serie B.

​I trionfi interregionali e nazionali: Nelle qualificazioni per la Serie C, la squadra ha dominato i gironi vincendo a punteggio pieno, per poi conquistare un eccellente terzo posto al Campionato Italiano svoltosi a Caorle (Venezia).Ottimi riscontri sono arrivati anche dalle competizioni interregionali di Roseto degli Abruzzi, dove il team ha centrato il quarto posto come squadra e diversi podi individuali: il primo posto maschile per il capitano De Santis, il terzo posto per Manuel Mancini e la vittoria nel doppio per la coppia De Santis-Faticoni.

​I due esponenti di Evoluzione e Libertà hanno concluso rinnovando il proprio sostegno alla squadra, augurando al capitano De Santis e a tutti i componenti del gruppo un futuro ricco di ulteriori e grandi soddisfazioni sportive.