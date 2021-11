Trevi Nel Lazio, si rafforza la collaborazione tra Comune ed Accademia Kronos

E’ stata firmata una convenzione tra il Comune di Trevi Nel Lazio e l’associazione Accademia Kronos, che concretizza una sinergia importante per la salvaguardia ambientale e la tutela degli animali. “La tutela del territorio è una delle priorità di quest’amministrazione –ha commentato il Sindaco Grazioli- la sinergia con l’accademia Kronos è un valido strumento per questo fine, un’associazione che sta dimostrando di essere una risorsa per tanti Comuni. Volontari formati e capaci di dare un valido apporto alle autorità preposte, nel contrastare tante problematiche come appunto il randagismo”. “Sono molto soddisfatto di questa collaborazione con il Comune di Trevi Nel Lazio –commenta il comandante Armando Bruni- con il quale il nostro sodalizio collabora già da tempo, raggiungendo importanti risultati. Infatti in quest’ultimo periodo abbiamo fronteggiato la piaga del randagismo, riuscendo attraverso varie iniziative a far adottare i cani presenti nei canili facendo risparmiare all’Ente circa € 50 mila. La collaborazione con l’Amministrazione Grazioli, rappresenta un fiore all’occhiello dell’operatività tra Comune e Accademia Kronos, l’ottima intesa ha permesso il raggiungimento dell’importante obiettivo, ed ora con la convezione sottoscritta, potranno essere messe in campo tante altre iniziative. Pensiamo alle operazioni in collaborazione con le forze dell’ordine, all’attività educative nelle scuole, alla vigilanza ambientale, all’attività formativa con svariati corsi, ed altro ancora. Sono diverse le richieste di adesione di giovani trebani, di far parte del nostro sodalizio di volontariato, e questo è motivo di orgoglio in quanto l’Accademia Kronos, rappresenta un bellissimo modello di volontariato, un esempio per i più giovani che forse oggi più che mai hanno bisogno di stimoli per acquisire valori utili alla tutela dell’ambiente e della fauna. Ringrazio il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità ed amore per il suo paese, un amministrazione di grande spessore e di riferimento per le altre per la gestione della cosa pubblica”.

COMUNICATO STAMPA