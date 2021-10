Trevi nel Lazio, si insedia il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri

Il Maresciallo Ordinario Leonardo PIETROIUSTI, 30 anni, originario di Avezzano (AQ), è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Trevi nel Lazio. Nel triennio 2011 – 2014 ha frequentato il 1° corso triennale allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, laureandosi in Scienze Giuridiche della Sicurezza presso l’università degli studi di Firenze. Al termine del corso è stato destinato presso la Stazione Carabinieri di Milano San Cristofaro. Nell’anno 2018 ha assunto l’incarico di Comandante della Stazione di Mede Lomellina (PV), rimanendovi fino all’anno 2020 per poi passare alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dove è rimasto in servizio fino allo scorso 24 ottobre.

