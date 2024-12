TREVI NEL LAZIO, DONATO UN QUADRO ALLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI

È stata una bella giornata quella di ieri trascorsa nella splendida e bucolica Trevi nel Lazio. In mattinata il Maestro Remo SFORNA ha fatto dono alla Stazione dei Carabinieri di Trevi nel Lazio di un bellissimo quadro su tela raffigurante la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma. Alla cerimonia erano presenti, oltre all’autore dell’opera il Maestro Remo SFORNA e sua moglie Silvana LEONARDI, il Sindaco di Trevi nel Lazio Dottor Silvio GRAZIOLI, il parroco della locale Parrocchia Don Pier Luigi NARDI, il coordinatore Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Valentino CAPITANELLI, una rappresentanza di Carabinieri in congedo nonché varie persone del posto e ovviamente a fare gli onori di casa il Comandante in S.V. della Stazione, Brig. Giuseppe DANIELLO.

Bellissime le parole espresse dal Sindaco che ha tenuto a sottolineare la capacità comunicativa con cui il Maestro Sforna ha saputo rappresentare i valori fondamentali dell’Arma dei Carabinieri quali la fedeltà, la devozione e l’amore verso il prossimo.

Il Capitano Leonardo ROSANO, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri, presente alla cerimonia, oltre a ringraziare il Maestro Remo SFORNA per il meraviglioso dono offerto, ha augurato ogni bene a tutti i presenti, con l’auspicio di poter ammirare l’opera per tanti anni a venire ricollegandola, in modo affettuoso, all’autore.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte di Don Pieluigi e il dono di una stella di Natale offerta dall’Arma dei Carabinieri a tutte le donne presenti.

