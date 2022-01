Trevi nel Lazio, dipendente senza Green Pass: bar chiuso

In un esercizio commerciale di Trevi nel Lazio i poliziotti hanno chiesto alla dipendente del bar di esibire il Green Pass la stessa dichiarava di non esserne in possesso, sebbene in quel momento la cinquantaduenne stesse svolgendo la propria attività lavorativa. Alla signora è stata contestata la violazione delle norme previste dal Decreto Legge 127/2021 sull’obbligatorietà del possesso della certificazione verde per chi presta attività lavorativa anche in ambito privato ed il bar è stato sottoposto alla chiusura per 5 giorni.La Polizia di Stato invita ancora una volta tutti i cittadini all’osservanza delle norme volte al contenimento della pandemia, nel rispetto soprattutto di chi osserva scrupolosamente le prescrizioni per il bene di tutti.

