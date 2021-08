Trevi nel Lazio, 39enne nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica

Decorsa notte in Trevi nel Lazio, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 39enne di Piglio, già censito per reati in materia di stupefacenti ed omicidio colposo a seguito di sinistro stradale. I militari operanti nel corso di un controllo alla circolazione stradale hanno sorpreso l’uomo alla guida di un’autovettura, di proprietà del padre, in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamenti etilometrici il 39enne ha evidenziato un tasso alcolico superiore al limite consentito dalle vigenti normative, pertanto il documento di guida è stato ritirato mentre l’autovettura è stata affidata al legittimo proprietario.

