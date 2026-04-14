Trequattrini spinge la ZLS: “Motore di crescita per il territorio”

“Un dialogo utile e necessario per costruire una visione condivisa su uno strumento strategico per lo sviluppo del territorio – ha affermato il Commissario Trequattrini – Lapuò diventare un fattore concreto di crescita solo se costruita insieme ai protagonisti del sistema produttivo e del lavoro. Il confronto con imprese e sindacati è fondamentale per rendere questo strumento realmente efficace, vicino alle esigenze dei territori e capace di generare sviluppo e occupazione”.