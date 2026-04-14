Trequattrini spinge la ZLS: “Motore di crescita per il territorio”

Il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, ha partecipato a due importanti momenti di confronto dedicati alla Zona Logistica Semplificata del Lazio. Presso la sede della Regione Lazio si è svolto un incontro con le associazioni datoriali e uno con le organizzazioni sindacali, alla presenza della Vicepresidente Roberta Angelilli, del Direttore generale della Regione Lazio Alessandro Ridolfi, del Direttore regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca Tiziana Petucci, del Direttore regionale Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale Paolo Alfarone e del Presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini.
“Un dialogo utile e necessario per costruire una visione condivisa su uno strumento strategico per lo sviluppo del territorio – ha affermato il Commissario Trequattrini – La #Zls può diventare un fattore concreto di crescita solo se costruita insieme ai protagonisti del sistema produttivo e del lavoro. Il confronto con imprese e sindacati è fondamentale per rendere questo strumento realmente efficace, vicino alle esigenze dei territori e capace di generare sviluppo e occupazione”.