Trentinara – “Paese dell’Amore” al centro del “Movimento Empatico” e dell’innovativa “Piramide Culturale del Cilento” ideati da Menotti Lerro

Il Comune di Trentinara – “Paese dell’Amore”, guidato dal Sindaco Rosario Carione, è lieto di annunciare di aver aderito all’innovativo Movimento nazionale dell’Empatismo – sorto in Italia nel 2020 per opera del poeta, scrittore e docente universitario Menotti Lerro – che in breve tempo ha coinvolto molti dei maggiori poeti, artisti, filosofi, musicisti e persone di cultura nell’ambito italiano e internazionale.

Trentinara entra così a far parte della prestigiosa e rivoluzionaria “Piramide Culturale del Cilento” e ne diviene simbolicamente – come ha affermato Lerro – “il cuore pulsante dei sentimenti. Un cuore che si è sviluppato autonomamente e che proprio per questo ha attratto la mia attenzione al punto da immaginarlo come motore del nostro Movimento…”.

L’amore, infatti, è il sentimento per eccellenza della Scuola Empatica che, nel Manifesto teorico, evidenzia la necessità di “promuovere lo sviluppo delle Arti attraverso le emozioni”

“Sarà meraviglioso – afferma Antonello Pelliccia, artista visivo e direttore per diversi anni della scuola di design e della sezione Brera 2 dell’Accademia – pensare a nuove iniziative che possano sempre più promuovere il lavoro straordinario di riorganizzazione culturale sognato e portato avanti in questi anni da Menotti Lerro per il suo Cilento, territorio che sta diventando così un polo di eccellenza nazionale di riferimento”.

Francesco D’Episcopo ha parlato, inoltre, di Trentinara come di “un altro tassello prezioso nel nostro progetto rivoluzionario”. Ricordando che “La Scuola Empatica – basata sul Triangolo Culturale del Cilento Antico, che vede in Omignano – “Paese degli Aforismi”, Salento – “Paese della Poesia” e Vallo della Lucania – “Sede del Centro Contemporaneo delle Arti”, i suoi vertici – chiude, tra l’altro, l’ideale Triangolo con La Scuola Eleatica e La Scuola Medica Salernitana. Questo per dire che sono e saranno tantissimi i temi e i motivi da sviluppare insieme”.

L’amministrazione Comunale di Trentinara e il Sindaco Rosario Carione si dicono molto felici di formalizzare attraverso l’adesione al movimento nazionale dell’Empatismo un percorso fondato sul tema dell’amore e sviluppato nel corso degli anni attraverso la creazione della Via dell’Amore, il monumento dedicato ai protagonisti della leggenda “Saul & Isabella”, un cartello con obbligo di bacio, la Terrazza degli Innamorati e vari momenti dedicati all’amore. “Far parte di questo movimento vuol dire che Trentinara a livello nazionale, e non solo con il passaparola, sarà realmente il “Paese dell’Amore. Siamo perciò ancora più motivati a muoverci in tal senso, riconoscendo nella forza dell’amore, un volano di crescita per il Paese e per il Cilento” dice il Sindaco Rosario Carione.

COMUNICATO STAMPA