Trenitalia Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Trenitalia?

Periodicamente si aprono nuove offerte di lavoro in Ferrovie dello Stato, in vista di assunzioni e tirocini nel settore ferroviario.

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte, pubblicate nella sezione web Ferrovie dello Stato Lavora con noi, e come candidarsi. Vi diamo inoltre consigli utili sull’ambiente di lavoro e le selezioni.

IL GRUPPO FS

Ferrovie dello Stato Italiane SpA è la più importante società operante nel trasporto ferroviario in Italia. Nonché una delle maggiori realtà industriali del nostro Paese. E’ stata fondata nel 1905, in seguito ad un programma di nazionalizzazione della rete ferroviaria previsto dallo Stato italiano, come azienda pubblica sotto la sovrintendenza del Ministero dei Lavori Pubblici. Il Gruppo è oggi una SpA che ha come unico socio il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma. FS Italiane conta, attualmente, circa 83Mila dipendenti. Vanta una rete ferroviaria lunga circa 24.500 Km e 1 miliardo di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci trasportati annualmente.

FS Italiane è la capogruppo di una holding composta da varie società, ciascuna specializzata in un determinato settore di business. Fra queste ricordiamo Trenitalia, uno dei primi operatori ferroviari in Europa. Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce l’infrastruttura nazionale. Italferr, attiva nel campo dell’ingegneria dei trasporti ferroviari. Grandi Stazioni Rail e Grandi Stazioni Immobiliare, che si occupano di valorizzare, riqualificare e commercializzare le stazioni ferroviarie italiane. Busitalia – Sita Nord, operatore specializzato in servizi su gomma e integrati ferro / gomma per i trasporti pubblici locali in Veneto, Toscana, Umbria e Campania. Dal 2018, fa parte del Gruppo anche l’ANAS.

La società ferroviaria gestisce e realizza, per conto di vari clienti, opere e servizi per la mobilità e la logistica. Opera anche all’estero, in Mediterraneo, Medio Oriente, Europa dell’Est, Balcani, America Latina, USA, India e Australia.

PIANO DI CRESCITA

FS sta portando avanti un piano strategico decennale, che prevede una riorganizzazione aziendale e un notevole incremento del personale. Il Gruppo, infatti, prevede di effettuare ben 31mila assunzioni in 10 anni, in particolare nell’ambito di un programma di interventi per potenziare infrastrutture, mobilità, logistica e digitalizzazione, a favore anche di uno sviluppo internazionale.

Ferrovie dello Stato ha lanciato una maxi campagna di recruiting per il 2019, per assumere ben 400 nuove risorse entro fine anno, e dallo scorso anno sta portando avanti un piano di inserimenti in RFI per Addetti alla Manutenzione e alla Circolazione. L’azienda di trasporti ha presentato, inoltre, il nuovo Piano Industriale 2019 – 2023, un programma di misure che porterà 15mila inserimenti diretti in FS e creerà ben 600mila opportunità di impiego in 5 anni grazie all’indotto.

TRENITALIA OFFERTE DI LAVORO

Periodicamente Trenitalia seleziona varie figure da inserire per collaborazioni temporanee oppure per assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stage e apprendistato. Le selezioni vengono attivate, durante l’anno, su tutto il territorio nazionale, e possono riguardare diplomati, laureati o candidati con licenza media, sia esperti che senza esperienza. Tra le figure maggiormente ricercate ci sono Operatori Specializzati nella Manutenzione, Capitreno, Macchinisti e altri profili.

POSIZIONI APERTE

In questo periodo, ad esempio, il Gruppo cerca personale per assunzioni presso varie sedi sul territorio nazionale. Gli interessati alle opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato possono valutare le posizioni aperte al momento, che descriviamo brevemente di seguito:

Operatore polivalente di condotta e manovra ferroviaria e Operatore specializzato circolazione per Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l. – con diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo tecnico (perito meccanico, elettrico, elettronico, meccatronico). Sedi: Salerno, Napoli/Santa Maria la Bruna, Milano Martesana. Candidature entro: 7 agosto ;

e per Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l. – con diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo tecnico (perito meccanico, elettrico, elettronico, meccatronico). Sedi: Salerno, Napoli/Santa Maria la Bruna, Milano Martesana. Candidature entro: ; Esperto IT Data Protection per RFI S.p.A – con laurea magistrale in Economia o Statistica o Matematica o Informatica o Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica o Ingegneria delle Telecomunicazioni. Sede: Roma. Candidature entro 18 agosto ;

per RFI S.p.A – con laurea magistrale in Economia o Statistica o Matematica o Informatica o Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica o Ingegneria delle Telecomunicazioni. Sede: Roma. Candidature entro ; Specialista Contenzioso Amministrativo per FSTechnology S.p.A. – con laurea magistrale in Giurisprudenza. Candidature entro 25 agosto ;

per FSTechnology S.p.A. – con laurea magistrale in Giurisprudenza. Candidature entro ; Specialista Legale Diritto Civile e Contrattualistica per FSTechnology S.p.A. – con laurea magistrale in Giurisprudenza. Candidature entro 25 agosto ;

per FSTechnology S.p.A. – con laurea magistrale in Giurisprudenza. Candidature entro ; Neolaureati Ingegneria Civile per Italferr e Ferrovie Sud Est – con laurea magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti, Strutture, Strutture e Geotecnica. Sedi: Milano, Napoli, Roma, Bari. Candidature entro 28 agosto ;

per Italferr e Ferrovie Sud Est – con laurea magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti, Strutture, Strutture e Geotecnica. Sedi: Milano, Napoli, Roma, Bari. Candidature entro ; Neolaureati/Laureandi Ingegneria Elettronica per RFI, Italferr e Trenitalia – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria Elettronica. Sedi: Bari, Roma, Milano, Genova. Candidature entro 28 agosto ;

per RFI, Italferr e Trenitalia – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria Elettronica. Sedi: Bari, Roma, Milano, Genova. Candidature entro ; Neolaureati/Laureandi Ingegneria TLC per Italferr e RFI – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Sedi: Venezia, Bari, Roma, Milano, Genova. Candidature entro 28 agosto ;

per Italferr e RFI – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Sedi: Venezia, Bari, Roma, Milano, Genova. Candidature entro ; Neolaureati/Laureandi Ingegneria Elettrica per RFI, Italferr, Trenitalia e Ferrovie Sud Est – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria Elettrica/Elettrotecnica. Sedi: Bari, Roma, Milano, Genova. Candidature entro 28 agosto ;

per RFI, Italferr, Trenitalia e Ferrovie Sud Est – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria Elettrica/Elettrotecnica. Sedi: Bari, Roma, Milano, Genova. Candidature entro ; Neolaureati/Laureandi Ingegneria Meccanica per Italferr, Trenitalia e Ferrovie Sud Est – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria Meccanica. Sedi: Roma, Bari. Candidature entro 28 agosto ;

per Italferr, Trenitalia e Ferrovie Sud Est – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria Meccanica. Sedi: Roma, Bari. Candidature entro ; Neolaureati in Economia e Statistica per RFI, Ferservizi, Mercitalia S&T e Trenitalia – con laurea magistrale in Economia o Statistica. Sedi: Roma, Verona, Genova. Candidature entro 28 agosto ;

per RFI, Ferservizi, Mercitalia S&T e Trenitalia – con laurea magistrale in Economia o Statistica. Sedi: Roma, Verona, Genova. Candidature entro ; Neolaureati in Ingegneria Gestionale per RFI e Trenitalia – con laurea magistrale in Ingegneria Gestionale. Sede: Roma. Candidature entro 28 agosto ;

per RFI e Trenitalia – con laurea magistrale in Ingegneria Gestionale. Sede: Roma. Candidature entro ; Neolaureati/Laureandi in Ingegneria o Fisica per RFI – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria Industriale, Automatica, Informatica o Fisica. Sede: Roma. Candidature entro 28 agosto .

per RFI – con laurea magistrale o prevista entro ottobre 2020 in Ingegneria Industriale, Automatica, Informatica o Fisica. Sede: Roma. Candidature entro . Capi Treno e Customer Advisor per Trenitalia S.p.A. – con diploma. Sede: Valle d’Aosta. Candidature entro 30 agosto ;

e per Trenitalia S.p.A. – con diploma. Sede: Valle d’Aosta. Candidature entro ; Specialista Account Assicurativo per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con laurea magistrale in discipline Giuridiche o Economico/Statistiche. Sede: Roma. Candidature entro 2 settembre ;

per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con laurea magistrale in discipline Giuridiche o Economico/Statistiche. Sede: Roma. Candidature entro ; Macchinisti per Trenitalia S.p.A. – con diploma in Elettronica Elettrotecnica, Energia/Termotecnico, Tecnico Industriale Informatica, Industrie Elettriche, Industrie Elettroniche, Industrie Meccaniche, Meccanica e Meccatronica, Nautica Aeronautica/Trasporti Logistica, Sistemi Energetici, Telecomunicazioni. Sede: Valle d’Aosta. Candidature entro 6 settembre ;

per Trenitalia S.p.A. – con diploma in Elettronica Elettrotecnica, Energia/Termotecnico, Tecnico Industriale Informatica, Industrie Elettriche, Industrie Elettroniche, Industrie Meccaniche, Meccanica e Meccatronica, Nautica Aeronautica/Trasporti Logistica, Sistemi Energetici, Telecomunicazioni. Sede: Valle d’Aosta. Candidature entro ; Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura per RFI S.p.A – con diploma quinquennale (ITIS-IPSIA) e qualifiche/attestati professionali triennali e quadriennali rilasciati dal Dipartimento Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano. Sede: Bolzano. Candidature entro 14 settembre ;

per RFI S.p.A – con diploma quinquennale (ITIS-IPSIA) e qualifiche/attestati professionali triennali e quadriennali rilasciati dal Dipartimento Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano. Sede: Bolzano. Candidature entro ; Capo Stazione per RFI AG – con diploma ad indirizzo tecnico o di liceo. Sede: Bolzano. Candidature entro 14 settembre ;

per RFI AG – con diploma ad indirizzo tecnico o di liceo. Sede: Bolzano. Candidature entro ; Macchinisti per Trenitalia S.p.A. – con diploma in Elettronica Elettrotecnica, Energia/Termotecnico, Tecnico Industriale Informatica, Industrie Elettriche, Industrie Elettroniche, Industrie Meccaniche, Meccanica e Meccatronica, Nautica Aeronautica/Trasporti Logistica, Sistemi Energetici, Telecomunicazioni. Sede: provincia di Bolzano. Candidature entro 14 settembre ;

per Trenitalia S.p.A. – con diploma in Elettronica Elettrotecnica, Energia/Termotecnico, Tecnico Industriale Informatica, Industrie Elettriche, Industrie Elettroniche, Industrie Meccaniche, Meccanica e Meccatronica, Nautica Aeronautica/Trasporti Logistica, Sistemi Energetici, Telecomunicazioni. Sede: provincia di Bolzano. Candidature entro ; Operatore Manutenzione Rotabili per Trenitalia S.p.A. – con diploma di scuola superiore quinquennale o qualifiche/attestati professionali del Dipartimento Istruzione e Formazione della Prov Aut di Bolzano. Sede: Bolzano. Candidature entro 14 settembre ;

per Trenitalia S.p.A. – con diploma di scuola superiore quinquennale o qualifiche/attestati professionali del Dipartimento Istruzione e Formazione della Prov Aut di Bolzano. Sede: Bolzano. Candidature entro ; Esperto in materia Penale per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – con laurea magistrale in Giurisprudenza e abilitazione alla professione di Avvocato. Sede: Roma. Candidature entro 15 settembre.

RECRUITING DAY FS

Vi ricordiamo che, periodicamente, Ferrovie dello Stato organizza delle giornate di recruiting per assunzioni a tempo indeterminato in Trenitalia e presso le altre società che fanno parte del Gruppo. Gli eventi di recruitment sono rivolti, solitamente, a laureati e si svolgono per lo più a Roma. Per conoscere quando si svolgeranno le prossime selezioni e avere ulteriori informazioni potete consultare questa pagina.

Il Gruppo Ferrovie investe molto nelle Risorse Umane, alle quali offre la possibilità di lavorare presso una delle più grandi realtà industriali italiane ed una azienda di spicco anche a livello internazionale. La società vede nei propri collaboratori uno dei fattori principali per garantire il successo della compagnia e per accrescere professionalità, qualità e innovazione dei servizi offerti, in un’ottica di miglioramento continuo che si focalizza anche sul know how e sulla preparazione del personale, per il quale sono disponibili programmi di apprendimento e sviluppo.

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI E I PROFESSIONISTI

Trenitalia offre interessanti opportunità di inserimento sia per i giovani, anche senza esperienza, che per professionisti esperti in vari ambiti. Per quanto riguarda i candidati più inesperti, le assunzioni Ferrovie dello Stato sono rivolte particolarmente a studenti e neolaureati, in particolare in Ingegneria Civile e dell’Architettura, Industriale e dell’Informazione, Architettura e discipline economiche, giuridiche ed umanistiche, che hanno conseguito il titolo di studio con ottimi voti, per i quali sono previsti appositi programmi di formazione on the job e sviluppo nelle aree Ingegneria, Produzione e Circolazione, Sicurezza, Qualità, Manutenzione, Marketing e Commerciale, Investimenti, Acquisti e Logistica, Immobiliare e Servizi, Risorse Umane, Legale, Strategia e Pianificazione, Internal Auditing, ICT, Amministrazione Finanza e Controllo, e Relazioni Esterne.

Non mancano i posti di lavoro per diplomati, che vengono per lo più impiegati nelle mansioni di Macchinista, Operatore Specializzato della Circolazione, Capo Tecnico, Capo Treno / Capo Servizi Treno, Capo Stazione, Operatore Specializzato della Manutenzione e Specialista Tecnico Commerciale. Per la maggior parte di queste figure sono richieste specifiche competenze tecniche, pertanto l’azienda ha messo a punto un apposito sistema che consente di acquisire le abilitazioni ferroviarie necessarie partecipando a corsi di formazione sia interni al Gruppo che esterni, e prevede per lo più l’inserimento mediante contratti di apprendistato professionalizzante.

E per i candidati esperti? L’azienda seleziona anche professionisti qualificati, con un’esperienza di almeno 3 – 5 anni nei settori di riferimento, e profili manageriali, che hanno maturato esperienze in posizioni di middle e top management, a cui offre concrete possibilità di carriera e di esprimere al meglio la propria professionalità.

FS E UNIVERSITA’

Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare talenti e collabora con varie Università per incontrare direttamente gli studenti e favorirne l’inserimento professionale. Per entrare in contatto con i laureandi più promettenti dei Corsi di Laurea Specialistica di Ingegneria, ad esempio, sono state predisposte borse di studio Ferrovie dello Stato – Politecnico di Torino, premi per tesi di laurea, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrotecnica dell’Università di Bologna, ed un concorso di idee organizzato con il Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino.

TIROCINI FERROVIE DELLO STATO

Sono disponibili, inoltre, durante l’anno programmi di stage Ferrovie dello Stato, che prevedono il coinvolgimento dei tirocinanti in attività e progetti aziendali innovativi sotto la supervisione di un tutor, e che possono rappresentare un’interessante occasione per gettare le basi di un percorso professionale nel settore ferroviario. Del resto, la società ferroviaria partecipa anche al progetto FIGI – Facoltà di Ingegneria per Grandi Imprese, una iniziativa che coinvolge le Facoltà di Ingegneria Civile e Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica dell’Università di Roma “La Sapienza”, oltre ad alcune importanti aziende italiane e internazionali, tra cui Trenitalia, che intende avvicinare concretamente gli studenti al mondo del lavoro, ad esempio proponendo specifici temi per le tesi di laurea o attivando tirocini.

RECLUTAMENTO GIOVANI

Per incontrare i giovani l’azienda partecipa, inoltre, a career day e job meeting presso i più importanti Atenei italiani e in varie città italiane. Ancora per sostenere la formazione e l’occupazione giovanile, FS aderisce, inoltre, ai seguenti Master specialistici di II livello:

– Master in Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi ferroviari – La Sapienza;

– Master in Procurement Management – Università di Tor Vergata;

– Master in Homeland Security – Campus Bio Medico di Roma.

RECRUITING ONLINE

Il Gruppo FS utilizza, tra i principali strumenti di raccolta delle candidature, il portale web riservato alle carriere e selezioni, Trenitalia Lavora con noi, che viene aggiornato con le posizioni aperte presso il Gruppo. Attraverso il servizio web gratuito i candidati interessati a lavorare in Ferrovie dello Stato possono prendere visione delle opportunità professionali disponibili, inserire il cv nel data base del Gruppo e rispondere online agli annunci di interesse.

Per candidarsi alle opportunità di lavoro nel settore ferroviario occorre prima registrarsi sulla piattaforma FS lavoro, creando il proprio profilo e scegliendo uno username ed una password di accesso. Una volta registrato il curriculum vitae online, sarà sempre possibile modificarlo ed aggiornarlo, ad esempio aggiungendo eventuali nuove esperienze professionali e formative.

In qualsiasi momento è possibile, inoltre, inviare un’autocandidatura, in vista di prossime selezioni di personale. Vi segnaliamo che le candidature spontanee vengono mantenute nella banca dati FS per un periodo di 18 mesi.

ITER DI SELEZIONE

Le selezioni Ferrovie dello Stato sono articolate in varie fasi, la prima delle quali prevede lo screening dei cv pervenuti online, in base al quale vengono individuati i profili in possesso dei requisiti maggiormente in linea con quelli richiesti per la posizione da ricoprire, che possono accedere alle valutazioni successive.

Queste ultime prevedono l’espletamento di prove differenziate a seconda dei profili richiesti, e di colloqui a carattere informativo – motivazionale, con i referenti delle Risorse Umane, e a carattere tecnico, con i Manager di Linea. In particolare, l’iter selettivo per Macchinisti, Operatori ed altre figure tecniche ed operative, per le quali sono richiesti particolari requisiti fisici e competenze specifiche, può prevedere test attitudinali e di personalità, prove di abilità manuale e prove di lingua.

COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Trenitalia e alle offerte di lavoro Ferrovie dello Stato possono candidarsi visitando la sezione dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Trenitalia “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form, entro i termini di scadenza previsti per le selezioni attive.

