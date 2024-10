Tre record mondiali per lo StronGarage di Campoli Appennino ai mondiali di Powerlifting in Slovacchia

Al campionato mondiale di Powerlifting che si sta svolgendo in Slovacchia dal 10 al 13 ottobre l’ASD Strongarage stravince con i giovanissimi atleti di Campoli Appennino allenati da Marco Pagnani, con tre record mondiali. Struglia Rocco record mondiale in SQUAT e STACCO e Fabiana Conflitti record mondiale di SQUAT. Al GPC World Championschip Powerlifting 2024 di Trnava in Slovacchia si stanno esibendo ben 34 nazioni ,l’Italia e’ rappresentata da 18 atleti dei quali quattro sono dell’ASD StronGarage di Campoli Appennino orgoglio del paese e per l’intera nazione. Gli atleti ciociari sono Rocco Struglia, Fabiana Conflitti, Edoardo Simone e Alessandro Croce. Un traguardo raggiunto con tanto sacrificio e tantissima dedizione a questo sport, i complimenti della redazione di Liritv per il risultato ottenuto da questi giovanissimi atleti con record mondiale a Rocco Struglia e Fabiana Conflitti

In foto Fabiana Conflitti

Correlati