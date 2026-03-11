Tre persone denunciati per rissa dai Carabinieri

Recentemente, al termine di un’attività d’indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia (FR) hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Cassino e alla Procura per i Minorenni di Roma, tre persone residenti a Pontecorvo (FR) per il reato di “rissa”: un uomo di 69 anni, un uomo di 30 anni e un minorenne di 16 anni. L’attività trae origine da un intervento effettuato dai militari operanti, unitamente al personale dell’aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, alle ore 17.00 circa del 18 febbraio 2026, in via San Giovanni Battista a Pontecorvo (FR), a seguito di richiesta pervenuta al 112 per una lite in corso. I successivi accertamenti, attraverso la visione di immagini di videosorveglianza, l’escussione di testimoni e l’acquisizione di documentazione sanitaria, hanno permesso di ricostruire che le persone coinvolte erano protagoniste della lite per futili motivi, utilizzando anche una cintura ed una pietra. Uno degli adulti riportava lesioni al volto, giudicate guaribili in 7 giorni. L’attività dei Carabinieri ha consentito di intervenire prontamente e garantire la sicurezza dei cittadini coinvolti.