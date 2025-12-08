Tre nuovi defibrillatori sul territorio, pronti all’uso, trasformano Posta Fibreno in un Comune più sicuro

L’Amministrazione Comunale, con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e della società GEMAR, ha infatti raggiunto l’obiettivo di rendere Posta Fibreno un Comune cardioprotetto.

Un incontro con cittadini e mondo delle associazioni si è tenuto nel pomeriggio di sabato u.s. presso la sede della Riserva Naturale. In apertura di presentazione il Sindaco, Adamo Pantano, ringraziando i numerosi intervenuti, ha definito questo traguardo “un obiettivo strategico dell’Amministrazione”. Ha inoltre sottolineato l’importanza del posizionamento dei tre defibrillatori in punti chiave del paese: Piazza Carpello, Piazza San Venditto e Piazza Cesare Battisti.

Per la Provincia di Frosinone è intervenuto il Consigliere Andrea Amata che, complimentandosi per l’iniziativa, ne ha evidenziato il valore per la sicurezza del territorio. Per la Regione Lazio l’Assessore Pasquale Ciacciarelli ha dichiarato: “Posta Fibreno e la sua Riserva Naturale rappresentano uno dei territori più visitati della Regione Lazio, e questa iniziativa contribuirà a rendere ancora più sicura la presenza dei tanti turisti che vengono ad ammirare le bellezze paesaggistiche del luogo”.

Durante l’incontro è intervenuta anche l’Associazione Misericordia di Monte San Giovanni Campano, che ha tenuto una breve ma interessante dimostrazione sull’uso del defibrillatore, anticipando il corso completo che verrà organizzato nei prossimi giorni per cittadini e operatori del territorio.

Un caloroso ringraziamento è stato rivolto da tutti i presenti al Consigliere Comunale Paolo Farina, promotore dell’iniziativa, e all’imprenditore Angelo Rocca per il prezioso contributo.

IL SINDACO Adamo Pantano