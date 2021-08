Tre cani bagnini salvano 14 persone: l’impresa eroica

Sono gli eroi del giorno e sono tre cani che vengono impiegati come bagnini. Grazie al loro intervento 14 persone sono sane e salve. Le tre Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio hanno aiutato in mare tre famiglie, con otto bambini tra i 6 e i 12 anni, che ieri intorno alle 16 erano in difficoltà nel tratto di litorale tra la spiaggia libera denominata Spiaggia dell’Angolo e il Lido Altamarea, a Sperlonga. La complessa operazione di soccorso ha riportato a riva 14 persone in totale. Il gruppo si trovava a circa 100 metri dalla riva a bordo di materassini, canotti e una tavola da surf. A causa del repentino ingrossarsi del mare, i bagnanti sono stati trascinati dalla corrente e non riuscivano più a tornare sulla spiaggia. Le onde hanno catapultato fuori dai gonfiabili alcuni di loro che si sono trovati, così, in grande difficoltà e hanno iniziato a gridare per chiedere aiuto.

A dare l’allarme è stata una ragazza che ha raggiunto la postazione Sics a un centinaio di metri di distanza. In soccorso, sono intervenuti i labrador Eros di 4 anni, Mya di 7 anni e Mira di 5, che hanno effettuato più viaggi per riportare tutti sani e salvi sul bagnasciuga. L’intervento, lungo e complesso, è durato 20 minuti. Ad assistere con il fiato sospeso alle operazioni di soccorso c’erano circa 400 persone che si sono radunate sulla spiaggia e hanno accolto i bagnini a quattro zampe con applausi e parole di gratitudine.

Un ringraziamento è arrivato anche dal primo cittadino di Sperlonga, Armando Cusani: «Complimenti a questi eroi a quattro zampe e ai loro conduttori per questa complessa operazione. Sono sempre più convinto che la scelta dell’Amministrazione comunale di implementare la sicurezza dei bagnanti grazie alla presenza dei cani bagnini, sia stata una scelta giusta. E questo intervento su un tratto di spiaggia particolarmente affollato lo conferma».

