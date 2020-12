Tre cadaveri in casa: i figli si sono uccisi dopo la morte della madre

Giacevano in casa senza vita da almeno un mese i corpi di Luigia Teresa Etteri e dei suoi due figli Francesca e Massimo Giovannella Del Bianco, rivenuti ieri nella loro abitazione di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. È quello che è emerso dai primi rilievi di medico legale e reparti della scientifica dei carabinieri accorsi mercoledì nel vicolo del centro storico della cittadina toscana dove è stata scoperta la tragedia. In tutto questo tempo nessuno si era accorto di loro e della loro assenza e nessuno li ha cercati. La drammatica scena è stata scoperta solo quando una vicina si è resa conto che da quella casa proveniva un odore molto sgradevole e che era da troppo tempo chiusa senza una spiegazione.Solo dopo l’arrivo dei carabinieri e la drammatica scoperta dei tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione, in molti si sono resi conto che non li si vedeva in giro da almeno un mese e che da quell’abitazione tempo e non si sentivano rumori. Del resto era una famiglia riservata, arrivata in zona solo da qualche anno dopo essere rientrata dal Sudamerica, e le norme covid avevano diradato ancora di più i momenti di incontro. Alcuni credevano addirittura che se ne fossero andati via.Dai primi rilievi in casa gli inquirenti tendono a escludere una morte dovuta all’intervento di persone esterne . Del resto la porta di casa era chiusa dall’interno ma restano ancora molti dubbi sulla dinamica esatta di quanto accaduto. Una prima ipotesi è che l’anziana madre di 77 anni , malata di cancro, possa essere morta per la malattia e che i due figli di 46 e 51 anni si siano poi suicidati poco dopo sopraffarti dal dolore e dalla disperazione. Entrambi i fratelli erano a letto, si sarebbero storditi con dei medicinali quindi si sarebbero uccisi a coltellate, con una lama trovata in casa e sequestrata dai militari. Resta però in piedi l’ipotesi che invece uno dei due abbia ucciso l’altro per poi togliersi la vita dopo la morte della madre. Solo l’autopsia già disposta dal magistrato di turno potrà chiarire però questi aspetti della drammatica tragedia familiare .

fonte fanpage.it – foto web