Tre atleti della Velosport Ferentino ai Campionati Italiani su Strada

Sono tre i convocati per il Campionato Italiano Esordienti e Allievi su Strada in programma il prossimo 9 luglio 2023 a Darfo Boario (Bs).

📍 Il presidente della STR Valerio Agnoli, su indicazioni dei responsabili di categoria Astolfi (Esordienti), Sterbini (Allievi) ha convocato per la selezione LAZIO gli atleti della Velosport Ferentino, Federico Gargiulo (Allievi), Pietro Cecconi ed Enrico Saccucci (Esordienti). Saccucci, tra l’altro è risultato vincitore della speciale categoria “Abilità Italia” introdotta quest’anno dalla FederCiclismo.

👉🏻 La partenza per i Campionati Italiani di Ciclismo, categoria Esordienti e Allievi, è fissata per il prossimo 7 luglio 2023 alle ore 7.30.

🗣 Per la Velosport Ferentino la convocazione di tre giovani, per giunta al primo anno nelle rispettive categorie Allievi ed Esordienti, è motivo di enorme soddisfazione e ripaga del lavoro che quotidianamente viene svolto dallo staff tecnico e dirigenziale.

✅ In bocca al lupo a Federico, Enrico e Pietro.

COMUNICATO STAMPA