Travolto e ucciso da un suv, vittima un 50enne: la donna al volante sottoposta ai test tossicologici

Un uomo è stato travolto e ucciso da un suv mercoledì mattina, in via dei Romagnoli, altezza via Charles Lenormant, a Ostia. La vittima è un 50enne, privo di documenti. A travolgerlo è stata una donna italiana di 43 anni, alla guida di una Bmw X1. L’automobilista si è subito fermata a prestare i primi soccorsi, ma per il 50enne non c’e’ stato nulla da fare.La donna è stata accompagnata al Sant’Eugenio per essere sottoposto ai test sullo stato alcolemico e tossicologico. Sul posto le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (leggo.it)

Correlati