Travolto da un’auto mentre è in monopattino, Giorgio muore a 28 anni

Giorgio Di Riso, di 28 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto in via Debouché, a Nichelino (Torino), mentre stava procedendo in monopattino appena dopo l’uscita della tangenziale, in direzione del centro commerciale. L’uomo alla guida si è fermato subito dopo il violento l’urto e non ha esitato a chiamare i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per il ragazzo.

Le prime ricostruzioni

Erano le 3 del mattino del 9 agosto quando una vettura, una Nissan Qashqai secondo quanto riportato da La Stampa, è uscita dalla tangenziale e dopo pochi metri ha colpito Giorgo Di Riso. La strada è buia, in particolare a quell’ora, e sembra che l’automobilista non abbia visto il ragazzo. L’uomo è ricoverato in stato di choc all’ospedale Santa Croce di Moncalieri ed è risultato negativo all’alcol test.

fonte leggo.it foto archivio